08 июля 2023, 21:46
России не получала приглашений для участия в Азиатских играх — ОКР
Глава ОКР Станислав Поздняков: Россия не получала приглашений на Азиатские игры
Россия на сегодняшний день не получала приглашения для участия в Азиатских играх-2023. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в Telegram-канале комитета.
«На данный момент ОКР не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла», — отметил Поздняков.
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До самого турнира, как заметил президент ОКР, остается мало времени, в связи с чем возникают вопросы касаемо перспектив полноценной подготовки спортсменов для достижения необходимого результата. Это, как подчеркнул Поздняков, «не говоря уже обо всех организационных, финансовых, логистических и прочих условиях такой поездки».О допуске 500 спортсменов из России и Белоруссии в летним Азиатским играм 2023 года, которые пройдут в китайском городе Ханчжоу, сообщило со ссылкой на источники издание Inside The Games. Авторы уточнили, что атлеты выступят в нейтральном статусе и вне зачета. Но это позволит им получить квалификацию для участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже.
В мае Поздняков назвал абсолютно неприемлемым подписание российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству страны. Он отмечал, что важно не только вернуть спортсменов на международные арены, но чтобы это было также с флагом, гимном и остальными атрибутами команды России на Олимпийские игры.
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