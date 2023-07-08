Спорт 08 июля 2023, 21:46 России не получала приглашений для участия в Азиатских играх — ОКР Глава ОКР Станислав Поздняков: Россия не получала приглашений на Азиатские игры РИА «Новости»

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Россия на сегодняшний день не получала приглашения для участия в Азиатских играх-2023. Об этом сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в Telegram-канале комитета.

«На данный момент ОКР не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла», — отметил Поздняков.

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До самого турнира, как заметил президент ОКР, остается мало времени, в связи с чем возникают вопросы касаемо перспектив полноценной подготовки спортсменов для достижения необходимого результата. Это, как подчеркнул Поздняков, «не говоря уже обо всех организационных, финансовых, логистических и прочих условиях такой поездки».

В мае Поздняков назвал абсолютно неприемлемым подписание российскими спортсменами каких-либо деклараций или иных заявлений политического характера, которые противоречат законодательству страны. Он отмечал, что важно не только вернуть спортсменов на международные арены, но чтобы это было также с флагом, гимном и остальными атрибутами команды России на Олимпийские игры.