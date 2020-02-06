WADA ответило на новость о недопуске сборной России на ЧМ-2022

WADA ответило на новости об отстранении российской сборной на чемпионате мира по футболу в 2022 году. В том случае, если Спортивный арбитражный суд (CAS) окончательно лишит статуса соответствия РУСАДА спортсмены из России смогут выступить только в нейтральном статусе.

В WADA рассказали РИА «Новости», что Чемпионат мира по футболу — 2022 входит в число крупных международных соревнований. В том случае, если CAS подтвердит санкции в отношении РУСАДА, российские спортсмены будут вынуждены выступать на грядущем ЧМ под нейтральным флагом.

Сообщение о недопуске сборной России по футболу на турнир появилось 4 февраля в Twitter-аккаунте арабского спортивного телеканала BeIN Sports. В сообщении утверждалось, что WADA якобы уведомило Россию об этом решении. Однако гендиректор РУСАДА Юрий Ганус сообщил, что у агентства сейчас нет каких-либо документов, подтверждающих эту информацию. Он заметил, что пока что идет суд, для заявлений подобного рода рановато.

Решением исполкома WADA от 9 декабря 2019 года РУСАДА дисквалифицировали. Так Российское антидопинговое агентство наказали за манипуляции с базой данных Московской лаборатории.

На протяжении четырех лет российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях под своим флагом. Наблюдательный совет РУСАДА с санкциями не согласился и обратился в CAS.