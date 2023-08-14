Спорт 14 августа 2023, 21:56 «Роснефть» организовала виртуальные гонки с пилотом LADA Sport ROSNEFT в Москве Пресс-служба НК «Роснефть»

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Компания «Роснефть» организовала в Москве виртуальную гонку для поклонников автоспорта. Болельщики получили возможность посоревноваться с пилотом гоночной команды LADA Sport ROSNEFT Леонидом Панфиловым прямо в центре столицы.

Мероприятие провели на территории автозаправочного комплекса на Минской улице 13 августа. С титулованным пилотом сразились финалисты конкурса «Обгони пилота LADA Sport ROSNEFT», который прошел в соцсетях гоночной команды.

«Есть реальный шанс у болельщиков посостязаться с пилотом гоночной команды LADA Sport ROSNEFT. И, как показывает практика, даже опередить его, но, правда, в виртуальной части, на симуляторе. Где еще вы можете встретить такое?» — отметил Леонид Панфилов.

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Гонщик подчеркнул, что болельщики стали для команды LADA Sport ROSNEFT как часть семьи. Именно поэтому на АЗС их тоже собрали по-семейному, обратил внимание пилот.

Чтобы провести соревнования, на АЗК установили специальный гоночный симулятор. Именно на таких гонщики готовятся к настоящим соревнованиям. На симуляторе нет перегрузок, поэтому все решает только мастерство.

«Я почувствовала себя настоящим пилотом и поняла, что это круто. Ребятам вообще везет, всем пилотам, кто гоняет, — это такой адреналин!» — поделилась эмоциями участница мероприятия Лара Гордеева.

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«Роснефть» является генеральным спонсором команды с 2015 года и принимает активное участие в развитии российского автоспорта. Благодаря этому сотрудничеству команда стала лидером в российских кольцевых гонках, а автомобильный рынок получил инновационные продукты.

Гоночные LADA заправляют премиальным топливом Pulsar-100. Кроме того, для автомобилей используют спортивное моторное масло Rosneft Magnum Racing.

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Высокооктановое топливо доступно на любой заправке «Роснефти». Здесь же предлагают товары не только для автомобилей, но и их владельцев.

«Когда ты много ездишь, много путешествуешь или передвигаешься от дома до работы, приятно, когда приезжаешь на заправочную станцию. Можно выпить чашечку вкусного кофе, плюс большой ассортимент еды, то есть можно себе ни в чем не отказывать», — рассказал посетитель АЗС Борис.

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Самым быстрым виртуальным пилотом оказался Дмитрий Лютенко. Он смог улучшить результат лучшего круга на три секунды.

«Впечатления отличные, хочу поблагодарить „Роснефть“ за предоставленную возможность. На самом деле все было не очень сложно», — признался победитель.

Пресс-служба НК «Роснефть»

Все участники получили подарки от команды, а Леонид Панфилов — поддержку от поклонников. Впереди пилота ждет новый этап кольцевых гонок.