Роскосмос показал вид олимпийских объектов в Пекине с орбиты. Фото

Пресс-служба Роскосмоса показала, как выглядят олимпийские объекты в Пекине с космической орбиты.

На кадрах ведомства запечатлены такие объекты, как Олимпийская деревня, Пекинский национальный плавательный бассейн, Национальный конькобежный стадион.

Также спутник запечатлел Снежный парк Геньтин, спортивный центр «Укэсон», лыжный трамплин «Биг-Эйр Шоген» и дворец спорта.

Олимпийские игры в Пекине уже стартовали, они продлятся до 20 февраля.

Ранее хоккеистки сборной России в первом туре олимпийского турнира встречались со Швейцарией и победили со счетом 5:2.

Также фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов в ритм-танце на командном турнире показали второй результат, а фигурист Марк Кондратюк стал третьим по результатам прокатов в короткой программе.

Церемония открытия Олимпиады пройдет 4 февраля, начало в 15:30 по московскому времени. Ее посетит президент России Владимир Путин.