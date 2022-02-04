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    04 февраля 2022, 13:45

    Роскосмос показал вид олимпийских объектов в Пекине с орбиты. Фото

    Максим Зинкин

    Пресс-служба Роскосмоса показала, как выглядят олимпийские объекты в Пекине с космической орбиты.

    На кадрах ведомства запечатлены такие объекты, как Олимпийская деревня, Пекинский национальный плавательный бассейн, Национальный конькобежный стадион.

    Также спутник запечатлел Снежный парк Геньтин, спортивный центр «Укэсон», лыжный трамплин «Биг-Эйр Шоген» и дворец спорта.

    Олимпийские игры в Пекине уже стартовали, они продлятся до 20 февраля.

    Ранее хоккеистки сборной России в первом туре олимпийского турнира встречались со Швейцарией и победили со счетом 5:2.

    Также фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов в ритм-танце на командном турнире показали второй результат, а фигурист Марк Кондратюк стал третьим по результатам прокатов в короткой программе.

    Церемония открытия Олимпиады пройдет 4 февраля, начало в 15:30 по московскому времени. Ее посетит президент России Владимир Путин.