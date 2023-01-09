Эксклюзив 09 января 2023, 05:29 «Рос обычным мальчишкой». Хоккеист Ларионов рассказал, когда впервые встал на лед Хоккеист Ларионов: детям не поздно начинать играть с 7 лет, но нужна поддержка семьи Телеканал «360»

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Приводить семилетнего ребенка в секцию хоккея не поздно, считает советский и российский хоккеист, тренер «Торпедо» Игорь Ларионов. Он сам пришел в этот вид спорта в этом возрасте, рассказал хоккеист ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей». Однако на лед он встал гораздо раньше.

Ларионов рассказал, что он родился и вырос в подмосковном городе Воскресенск. В секцию по хоккею его привел старший брат, когда сам начал заниматься. В то время Игорю было семь лет.

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Ларионов также вспомнил, когда встал на лед в первый раз — это было задолго до профессиональных занятий в секции по хоккею. Тогда семья жила в небольшом поселке недалеко от Воскресенска — четырехлетний Игорь выходил на обычный каток у дома. Коньки он брал у старшего брата, пока тот был в школе.

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Когда он пришел в секцию, тренеры еще не считали, что ребенок должен начать профессиональные занятия не позже четырехлетнего возраста. Раньше у ребенка было детство — сейчас многие считают, что более взрослым новичкам уже поздно рассчитывать на успех.

«Рос обычным мальчишкой, который получал прелести именно того детства, которое должно быть у ребенка. В семь лет [начать заниматься хоккеем] тогда было не поздно, я считаю, что и сегодня не поздно», — отметил хоккеист.

Он добавил, что, приводя ребенка в секцию в семь лет, надо понимать, что будет тяжело, если он еще умеет кататься на коньках. Тогда ему нужно будет догнать тех ребят, которые занимаются с четырех лет.

«И тренер, который берет [ребенка] в секцию, и команда должны быть терпеливы, то есть не мерить его с теми мальчишками, которые уже три года стояли на льду», — предупредил хоккеист.

В этом вопросе очень важна поддержка не только тренера, но и родителей. Потому что ребенок, приходя в команду, которая уже сформирована, может почувствовать себя отстающим и не захотеть играть.