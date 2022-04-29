Роналду занял второе место в списке лучших бомбардиров АПЛ

Футболист Криштиану Роналду стал вторым в списке лучших бомбардиров текущего сезона АПЛ. Об этом сообщил RT.

По данным сайта «Аргументы и факты», спортсмен забил 17-й гол в матче 37-го тура чемпионата Англии с «Челси». Матч закончился вничью со счетом 1:1.

Таким образом Роналду сравнялся с южнокорейским футболистом Сон Хын Мином. Кроме того, он стал первым футболистом в возрасте 37 лет, который смог забить 17 голов в английском национальном первенстве.