Роналду высказался относительно завершения карьеры

Португальский футболист Криштиану Роналду прокомментировал возможное завершение своей игровой карьеры. Спортсмена процитировала «Газета.ru».

Роналду признался, что получает удовольствие от футбола и по-прежнему чувствует себя полезным для «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии. По его словам, он примет решение о завершении карьеры тогда, когда захочет этого.

«Если я захочу продолжать играть, я останусь, если не буду чувствовать желания, играть больше не буду», — подчеркнул футболист.