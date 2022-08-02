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    02 августа 2022, 16:01

    Роналду выразил желание покинуть «Манчестер Юнайтед» до нового сезона АПЛ

    Дарья Морозова

    Футболист Криштиану Роналду захотел уйти из «Манчестер Юнайтед» до начала нового сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) 7 августа. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на AS.

    По данным издания, агент футболиста Жорже Мендеш ведет переговоры с несколькими клубами, например, «Барселона», «Челси», «Бавария» и другие. Никто из них пока не заинтересован в переходе Роналду.

    Спортсмен вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. До этого он играл за клуб с 2003 по 2009 годы.