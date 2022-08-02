Роналду выразил желание покинуть «Манчестер Юнайтед» до нового сезона АПЛ

Футболист Криштиану Роналду захотел уйти из «Манчестер Юнайтед» до начала нового сезона Английской премьер-лиги (АПЛ) 7 августа. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на AS.

По данным издания, агент футболиста Жорже Мендеш ведет переговоры с несколькими клубами, например, «Барселона», «Челси», «Бавария» и другие. Никто из них пока не заинтересован в переходе Роналду.

Спортсмен вернулся в «Манчестер Юнайтед» в 2021 году. До этого он играл за клуб с 2003 по 2009 годы.