Спорт 10 февраля 2023, 08:38 Роналду в матче за клуб «Аль-Наср» забил 500-й гол в национальных чемпионатах Футболист Роналду забил первый гол за «Аль-Наср» и принес победу в игре против «Аль-Вахда» РИА «Новости»

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Нападающий из Португалии Криштиану Роналду открыл счет и оформил покер в матче 16-го тура чемпионата Саудовской Аравии за команду «Аль-Наср», куда перешел в конце прошлого года. Она обыграла эмиратский клуб «Аль-Вахда» со счетом 4:0, рассказал «Чемпионат».

Роналду забил четыре мяча подряд и оформил так называемый покер. Он открыл счет на 21-й минуте. Этот гол стал для нападающего 500-м в национальных матчах за всю карьеру. Следующие мячи полетели в ворота на 40-й, 51-й и 61-й минутах. Игроки «Аль-Вахда» не забили ни одного гола. «Аль-Наср» набрал 37 очков и вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.

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Форвард в декабре 2022 года заключил контракт, по которому согласился играть за саудовскую команду до 2025 года. Его трансфер оценили в 20 миллионов евро. Роналду уже принял участие в трех матчах команды и забил пять голов.

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Несмотря на это, он не вошел в топ-100 самых дорогих футболистов мира. Лионеля Месси тоже не включили в рейтинг. Первое место занял полузащитник «Боруссии Дортмунд» и сборной Англии Джуд Беллингем.