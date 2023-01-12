Спорт 12 января 2023, 22:31 Роналду в благотворительных целях продал один из своих «Золотых мячей»

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Капитан сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду решил продать один из своих «Золотых мячей», чтобы вырученные деньги пожертвовать в благотворительных целях. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на зарубежные СМИ.

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По данным информагентства, полученные средства передали фонду Make-A-Wish. Он исполняет желания детей, которые неизлечимо больны. В 2017 году футболист отдал на благотворительность копию титула, завоеванного в 2013 году. Ее купил за 600 тысяч сын некогда самого богатого человека Израиля Сэмми Офера.