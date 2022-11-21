Спорт 21 ноября 2022, 19:49 Роналду установил рекорд по числу подписчиков в Instagram Роналду стал первым в мире пользователем Instagram с 500 млн подписчиков Соцсети

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Нападающий футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал первым в мире пользователем Instagram*, на которого подписались 500 миллионов человек. В течение 2022 года число подписчиков форварда выросло на 100 миллионов, уточнил ТАСС.

За время своей карьеры Роналду в разное время играл за португальский ФК «Спортинг», «Реал» и «Ювентус». Летом минувшего года он вернулся в «Манчестер Юнайтед».

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Футболист является капитаном сборной Португалии. Команда принимает участие в ЧМ в Катаре и проведет первый матч 24 ноября. Соперниками португальцев станут игроки команды Ганы.

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Роналду пять раз становился обладателем «Золотого мяча», пять раз побеждал в Лиге чемпионов, был победителем Лиги наций. Его признали лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, ЛЧ, клубного чемпионата мира и мадридского «Реала».

* Instagram — соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.