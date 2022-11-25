Спорт 25 ноября 2022, 18:13 Роналду случайно показал место хранения энергетических батончиков Доставший из трусов энергетический батончик во время матча с Ганой Роналду попал на видео

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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время матча с командой Ганы на чемпионате мира по футболу раскрыл место хранения энергетических батончиков. Момент, как известный футболист достает снек из трусов, попал в трансляцию чемпионата.

На опубликованных кадрах находившийся в штрафной зоне команды-соперника футболист запустил руку в шорты, достал батончик и отправил его в свой рот.

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Встреча команд закончилась победой сборной Португалии со счетом 3:2. Роналду реализованным с пенальти голом открыл счет на 65-й минуте. Это сделало его первым футболистом мира, который поразил ворота соперника на пяти чемпионатах мира.

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В турнирной таблице групп H сборная Португалии заняла первое место с тремя баллами. Команда Ганы осталась четвертой без баллов.