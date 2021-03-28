Роналду швырнул капитанскую повязку во время игры с Сербией. Видео

Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду кинул на поле свою капитанскую повязку после того, как судья не засчитал гол в матче против Сербии. После игры он заявил, что гордится капитанством.

На последней минуте при счете 2:2 Роналду забил победный гол. Мяч перешел линию ворот, но судья Данни Маккели не стал его засчитывать. Сербский вратарь все-таки успел выбить мяч с линии ворот. Ситуация осложнилась тем, что арбитр не мог обратиться к помощи VAR, потому что на отборочных играх чемпионата мира он не используется.

Португальский футболист начал доказывать арбитру свою правоту, но получил за это желтую карточку. В результате Роналду психанул и выбросил капитанскую повязку на поле. Спортсмен ушел, не дожидаясь окончания поединка. Игра завершилась со счетом 2:2.

На странице Роналду в Instagram появилась первая запись после игры.

«Бывают трудные времена, особенно когда мы чувствуем, что страдает целая нация. Поднимите голову и примите следующий вызов прямо сейчас», — написал футболист.

Он также отметил, что считает капитанство в национальной команде одной из самых больших привилегий в своей жизни и очень им гордится.