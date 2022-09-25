Роналду разбили нос в матче против команды Чехии | 360°

Спорт 25 сентября 2022, 00:57 Поделиться Telegram

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Viber Роналду разбили нос в матче против команды Чехии Криштиану Роналду разбили нос в матче Лиги наций против команды чехов

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Нападающему португальской сборной Криштиану Роналду разбили нос в матче Лиги наций против команды Чехии. Об этом сообщило РИА «Новости».

Неприятный инцидент произошел в начале игры — на 13-й минуте. Роналду столкнулся с чешским голкипером Томашем Вацликом в борьбе за верховой мяч. Выбивая его, вратарь попал португальцу кулаком по лицу. У Роналду пошла кровь из носа, но врачи сборной быстро оказали ему первую помощь.

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Травма не помешала звездному форварду провести на поле весь матч. Под конец встречи он отдал голевой пас на Диогу Жоту, нападающего сборной. Жота пробил головой в открытый угол ворот, забив последний в этой игре гол. Итог матча: Португалия разгромила Чехию со счетом 4:0.

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Ранее стало известно, что Роналду отказался переходить в клуб из Саудовской Аравии несмотря на то, что ему предложили рекордный заработок. Контракт португальца с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до 2023 года.

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