Роналду рассказал о причинах возвращения в «Манчестер Юнайтед»

Португальский форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду рассказал о причинах своего возвращения в клуб. По его словам, большое значение сыграла личность тренера Алекса Фергюсона. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на официальный сайт команды.

«Как все знают, сэр Алекс Фергюсон был ключевым фактором с тех пор, как я оказался в „Манчестер Юнайтед“ в 18 лет. Сэр Алекс Фергюсон — как отец для меня в футболе. Он сильно помог мне, научил многим вещам. Конечно, он сыграл большую роль. Мы постоянно на связи, он невероятная личность», — рассказал нападающий.

Клуб рассказал 27 августа о том, что Роланду возвращается «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера составила 20 миллионов евро (около 1,7 миллиарда рублей).