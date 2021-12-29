Роналду рассказал об исполнении давней мечты

На торжественной церемонии Globe Soccer Awards в Дубае форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был удостоен звания лучшего бомбардира года. По словам футболиста, в уходящем году у него сбылась еще одна мечта. Об этом написала «Политика сегодня».

Нападающий отметил, что испытывает чувство гордости за то, что его год за годом признают лучшим.

«Всегда красивый и чудесный Дубай с удивительной архитектурой и добрыми людьми. Горд тем, что меня признают год за годом на таком элегантном и престижном мероприятии, имеющем всемирное значение. Гала-концерт Dubai Globe Soccer Gala уже стал одним из важнейших спортивных событий в мире. Получить такую значимую награду лучшему бомбардиру всех времени — еще одна мечта. Спасибо, Дубай! Надеюсь, что скоро увидимся!» — написал Роналду в Instagram.

В уходящем году Роналду удалось забить 46 мячей.