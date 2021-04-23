Роналду рассказал о желании вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Игрок «Ювентуса» из Криштиану Роналду рассказал, что согласен на понижение заработной платы, чтобы вернуться в Английскую премьер-лигу (АПЛ). Об этом сообщила Football Italia.

Издание поделилось информацией о том, что Роналду согласен перейти в «Манчестер Юнайтед» и получать не менее 20 миллионов евро за год. Заработок в итальянском клубе составляет на сегодняшний день 31 миллион евро.

Футболист выступал за команду «Манчестер Юнайтед в период с 2003 по 2009 год. За это время Криштиану трижды становился чемпионом АПЛ. Один раз он выиграл Лигу чемпионов, а также клубный чемпионат мира. После этого португалец до 2018 года играл в клубе «Реал», затем оказался в «Ювентус».

Ранее, на благотворительном аукционе в Сербии купили капитанскую повязку Криштиану, которую он когда-то бросил на газон после незасчитанного гола в матче отборочного тура чемпионата мира-2022 между сборными Португалии и Сербии. Вырученые деньги пошли на лечение ребенка, добавили в «Национальной службе новостей».