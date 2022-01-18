Роналду рассказал, что планирует играть в футбол еще 5 лет

Португальский футболист Криштиану Роналду на церемонии вручения наград FIFA заявил, что планирует играть в футбол еще четыре или пять лет. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На церемонии 36-летнему футболисту вручили специальный приз за мировой рекорд по голам за национальную команду, где он забил 115 мячей.

«Здорово быть лучшим бомбардиром всех времён. Когда я выхожу на поле, даже на тренировки, моя мотивация остаётся. Даже почти в 37 лет я чувствую себя хорошо, я люблю игру и чувствую страсть. Хочу продолжить и дальше. Я надеюсь играть, может быть, четыре или пять лет», — процитировала радиостанция «Говорит Москва» слова спортсмена.

Сейчас Роналду играет за английский «Манчестер Юнайтед». В этом сезоне он сыграл в 22 матчах и забил 14 голов.