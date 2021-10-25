Роналду прокомментировал поражение «Манчестер Юнайтед»

Криштиану Роналду, нападающий «Манчестер Юнайтед», прокомментировал громкое поражение команды в матче с «Ливерпулем». Об этом написал RT.

В своем Instagram футболист поблагодарил болельщиков и пообещал не разочаровывать их снова.

«Иногда не получается добыть тот результат, за который мы боремся. Иногда счет на табло не тот, который нам необходим. За это в ответе мы и только мы, поскольку винить больше некого. Наши фанаты вновь были невероятны, постоянно нас поддерживая. Они заслуживают большего. Они заслуживают гораздо лучших результатов, и мы должны сделать это для них. Время настало!», — написал Роналду.

В матче девятого тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» со счетом 5:0.