Роналду признался в проблемах со здоровьем
Бомбардир «Старой Синьоры» Криштиану Роналду признался в проблемах со здоровьем, передает «Газета.ru» со ссылкой на профильные СМИ.
По словам 34-летнего португальца, в течение целого месяца у него были проблемы с коленом. Сейчас он чувствует себя хорошо, поскольку боли прошли.
По данным издания, в 17-м туре Серии А в матче против «Сампдории» форвард забил гол, обеспечив тем самым своей команде победу со счетом 2:1. Отмечается, что в нескольких играх итальянского чемпионата наставник «Ювентуса» менял Роналду, что вызвало негодование футболиста.