Роналду признался в проблемах со здоровьем

По словам 34-летнего португальца, в течение целого месяца у него были проблемы с коленом. Сейчас он чувствует себя хорошо, поскольку боли прошли.

По данным издания, в 17-м туре Серии А в матче против «Сампдории» форвард забил гол, обеспечив тем самым своей команде победу со счетом 2:1. Отмечается, что в нескольких играх итальянского чемпионата наставник «Ювентуса» менял Роналду, что вызвало негодование футболиста.