Роналду пригласил в «Ювентус» бывшего коллегу

Португалец лично созвонился с французом и попросил его переехать в Италию.

Сумма, в которую «Ювентусу» может обойтись переход француза, не называется.

По данным источника издания, руководство «Старой Синьоры» тоже заинтересовано в Бенземе и намерено вскоре запустить переговоры по его трансферу.

Роналду и Бензема долгое время играли в «Реале». Контракт последнего с клубом действует до 2022 года.

В минувшем сезоне чемпионата Испании Бензема помог «Реалу» завоевать титул. На его счету числится 37 матчей, во время которых он забил 21 мяч и сделал восемь голевых передач. Также футболист стал победителем Суперкубка страны.