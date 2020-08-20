Роналду пригласил в «Ювентус» бывшего коллегу
Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду захотел видеть в футбольном клубе одного из своих бывших партнеров по команде — форварда мадридского «Реала» Карима Бензема. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на Sportitalia.
Португалец лично созвонился с французом и попросил его переехать в Италию.
Сумма, в которую «Ювентусу» может обойтись переход француза, не называется.
По данным источника издания, руководство «Старой Синьоры» тоже заинтересовано в Бенземе и намерено вскоре запустить переговоры по его трансферу.
Роналду и Бензема долгое время играли в «Реале». Контракт последнего с клубом действует до 2022 года.
В минувшем сезоне чемпионата Испании Бензема помог «Реалу» завоевать титул. На его счету числится 37 матчей, во время которых он забил 21 мяч и сделал восемь голевых передач. Также футболист стал победителем Суперкубка страны.