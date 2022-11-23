Спорт 23 ноября 2022, 02:12 Роналду предложили играть за «Ньюкасл» или «Ан-Наср» — СМИ Marca: после ухода из «Манчестер Юнайтед» Роналду может перейти в «Ньюкасл» или «Ан-Наср» РИА «Новости»

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Португальский футболист Криштиану Роналду может продолжить свою спортивную карьеру в английском «Ньюкасле» или «Ан-Наср» из Саудовской Аравии. Пока нападающий находится в раздумьях, заявило издание Marca.

После ухода из «Манчестер Юнайтед» Роналду предложили заключить новый контракт «Ньюкасл» и «Ан-Наср». Оба футбольных клуба принадлежат наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману.

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«Манчестер Юнайтед» объявил о досрочном расторжении контракта с Роналду 22 ноября. Клуб намекнул, что причиной такого решения стало интервью спортсмена британскому журналисту Пирсу Моргану. Во время разговора футболист раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед», в частности, работу главного тренера Эрика Тен Хага.

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Нападающий пообещал найти для себя новый вызов после ухода из английского клуба. По его словам, расторжение договора произошло по взаимному согласию. В нынешнем сезоне Роналду участвовал в 16 матчах, в которых забил три гола и отдал две результативные передачи. До «Манчестер Юнайтед» он играл в таких клубах, как «Ювентус», «Спортинг» и «Реал Мадрид».