Роналду поздоровался с «невидимыми» болельщиками перед своим 1000-м матчем в карьере

Известно, что в Италии сейчас матчи проходят при пустых трибунах. Нападающий туринского клуба «Ювентус» Криштиану Роналду перед матчем не растерялся и все равно «поздоровался с болельщиками».

Когда футболисты выходят из автобуса перед игрой, их встречают фанаты. Однако в этот раз из-за мер противодействия распространения коронавируса, игроков встретила тишина. Тем не менее, Роналду все рано «дал пять» невидимым фанатам.

А на поле он поаплодировал пустым трибунам «Альянц Стадиум», который находится в Турине, где 8 марта прошел матч 26-го тура итальянской футбольной Серии А «Ювентуса» с миланским «Интером». Игра закончилась победой «Ювентуса» со счетом 2:0.

Для Роналду этот матч стал 1000-м по счету в карьере. 35-летний португалец является пятикратным обладателем «Золотого мяча». Эта награда вручается лучшему игроку мира по итогам сезона.