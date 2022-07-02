Роналду попросил разрешения покинуть «Манчестер Юнайтед»

Футболист Криштиану Роналду выразил желание покинуть «Манчестер Юнайтед» и попросил руководство клубы продать его, если поступит достойное предложение. Об этом написала газета The Times. Португальский нападающий заявил, что хочет выступать в Лиге чемпионов.

По итогам прошлого сезона Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занял шестое место в турнирной таблице и не сумел пробиться в Лигу чемпионов. Роналду отметил, что он близок к завершению спортивной карьеры и хотел бы эти годы играть в Лиге чемпионов. Он считает, что может играть три-четыре года на самом высоком уровне, поэтому хотел бы выступать за клуб, где сможет улучшить индивидуальные и командные достижения.

В сезоне-2021/22 Роналду провел в составе красно-белых 39 матчей, забил 24 гола и сделал три результативные передачи. Издание упомянуло, что у португальца есть личные причины покинуть английский клуб.

Ранее в СМИ появилась информация, что Роналду заинтересовался итальянский клуб «Рома». «Манчестер Юнайтед» воздерживается от комментариев по поводу ухода нападающего.