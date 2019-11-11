Роналду покинул стадион до завершения матча «Милан» — «Ювентус»
Бомбардиру «Старой Синьоры» Криштиану Роналду не понравилось, что его заменили в матче против «Милана». Футболист не дождался окончания игры и самостоятельно покинул стадион. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, наставник «Ювентуса» Маурицио Сарри заменил нападающего во втором тайме на 55-й минуте. После замены 34-летний португалец сразу же отправился в раздевалку. Он уехал со стадиона, не дождавшись финального свистка. Победу в матче со счетом 1:0 одержал туринский клуб.