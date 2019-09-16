Роналду показали видео с покойным отцом. Спортсмен не смог сдержать эмоций

FIFА назвала имена претендентов на звание футболиста года Подробнее

Во время интервью для Good Morning Britain Морган продемонстрировал Роналду видео с его отцом на пороге их дома. На ролике Жозе Динише Авейру говорит сыну о том, как сильно он им гордится.

«Думал, что интервью будет забавным, но не ожидал, что буду плакать. Я никогда не видел этих изображений. У меня должны быть эти фотографии, чтобы показать моей семье», — добавил футболист.

После увиденного спортсмен не смог сдержать эмоций и слез. Португалец признался, что никогда не видел этих кадров и никогда хорошо не знал своего отца. Этот момент вызвал такие эмоции еще и потому, что отец не смог увидеть его успеха.

«Я не знал моего отца на 100%. Он был пьяницей. Я никогда с ним нормально не общался. Было тяжело», — признался Роналду.

Роналду — победитель Лиги наций УЕФА сезона 2018/19. Он пятикратный победитель Лиги чемпионов и пятикратный обладатель «Золотого мяча». Форвард — единственный в истории футболист, ставший чемпионом Англии, Испании и Италии. Он стал лучшим бомбардиром в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, сыграв рекордное количество матчей за нее. Со сборной Португалии футболист выиграл первенство Европы в 2016 году.

Роналду потерял отца, когда ему было 20 лет. Жозе Динише Авейру скончался в 52 года от печеночной недостаточности. Полное интервью с Роналду можно увидеть на британском телеканале ITV вечером 17 сентября.