Роналду первым в мире получил 250 млн подписчиков в Instagram

Португальский футболист, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду стал первым человеком в мире, на страницу которого в Instagram подписались 250 миллионов человек.

На втором месте американская певица Арианы Гранде, у которой 214 миллионов подписчиков. Третье занимает Instagram актера и рестлера Дуэйна Джонсона, у него 209 миллионов фолловеров.

Аккаунт 35-летнего португальского форварда — второй по популярности среди всех страниц в Instagram. Первое занимает официальная страница самой соцсети — на нее подписаны 382 миллиона аккаунтов.

Среди футболистов вторым по популярности в Instagram после Роналду является нападающий «Барселоны» Лионель Месси (175 миллионов подписчиков). Третье место занимает форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар (144 миллиона).

В декабре 2020 года самым популярным фото в Instagram стал совместный снимок Роналду с Диего Марадоной, умершим 25 ноября. Сейчас фотография набрала уже 19,7 миллиона лайков.