Спорт 24 ноября 2022, 21:37 Роналду первым в истории забил голы на пяти чемпионатах мира Футболист Роналду первым в истории забил голы на пяти чемпионатах мира РИА «Новости»

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Капитан португальской сборной Криштиану Роналду стал первым футболистом, забившим мячи на пяти чемпионатах мира. Всего ему удалось поразить ворота команд-соперников восемь раз.

Сборная Португалии 24 ноября играла против команды Ганы в матче первого тура группового этапа чемпионата мира в Катаре. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу португальцев. Роналду отличился на 65-й минуте игры в пенальти. Этот гол позволил футболисту поставить новый рекорд.

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По количеству забитых мячей на первом месте находится немецкий спортсмен Мирослав Клозе. На его счету 16 голов. Ранее Роналду пополнил список рекордсменов по числу выступлений на чемпионатах мира. Он участвовал в мировых первенствах пять, раз, как и мексиканцы Антонио Карбахаль, Рафаэль Маркес, а также немец Лотар Маттеус и аргентинец Лионель Месси.

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Футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» 22 ноября сообщил о расторжении контракта с Роналду. Как отметили в пресс-службе, такое решение приняли по взаимному согласию сторон. Спортсмен заявил, что поставил цель найти для себя новый вызов.