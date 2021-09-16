Роналду переехал в новый особняк из-за блеющих по ночам овец

Вернувшийся в «Манчестер Юнайтед» футболист Криштиану Роналду сменил место жительства из-за блеющих по ночам овец. Устраивающие перекличку в непосредственной близости от особняка спортсмена животные будили его самого и его семью. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Sun.

По словам собеседника, дом расположен среди полей и лесов, но достаточно близко к овцам, которые сильно шумят по ночам.

«Роналду — настоящий профессионал, который уделяет много внимания отдыху и восстановлению после игр, поэтому было решено, что будет лучше, если он и его семья переедут», — заявил источник.

Новый дом футболиста расположен в графстве Чешир. В особняке есть все необходимое: бассейн, кинозал, гараж на четыре машины. Территория патрулируется охраной. По словам риелторов, сам дом практически не виден из-за красивого сада, который его окружает.

«Его дети учатся в частной школе. Роналду надеется, что когда шум вокруг его возвращения в команду утихнет, он сможет вывести их на прогулку, чтобы показать свои любимые места», — рассказал источник, близкий к футболисту.

О переходе Криштиану Роналду из состава итальянского «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» стало известно в конце августа. Футболист уже выступал за английский клуб с 2003 по 2009 год. С командой он успел провести два матча и забить три гола.