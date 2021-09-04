Роналду обязали пройти карантин после приезда в Великобританию

Футболисту Криштиану Роналду придется, как простому смертному, соблюдать обязательный карантин после прибытия из Португалии в Великобританию. Об отмене этой меры просил «Манчестер Юнайтед». В качестве аргумента клуб указал на то, что Роналду — выдающийся спортсмен и для него можно сделать исключение из правил, но власти ответили отказом.

В Манчестер Роналду прилетел в минувшую пятницу, покинув расположение сборной Португалии. Из-за отказа властей Великобритании пойти навстречу МЮ ему придется быть на карантине пять дней, сообщил «Р-Спорт».

На второй и пятый дни персонального локдауна ему нужно будет сдать ПЦР-тесты, если они будут отрицательными, Роналду сможет тренироваться с командой. В случае успешного тестирования, вероятно, спортсмен присоединится к команде в среду, 8 сентября.

Первый матч после возвращения в МЮ Роналду может провести 11 сентября. В этот день подопечные Уле Сульшера в рамках чемпионата Англии сыграют с «Ньюкаслом».