Роналду объявил об уходе из «Ювентуса»

Теперь спортсмена хотят купить французский клуб «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». Оба клуба уже сделали ему предложения о сотрудничестве. Интересно, что ранее Роналду уже играл за «Манчестер Юнайтед» — с 2003 по 2009 год. В туринский же клуб он пришел летом 2018 года.

Ранее стало известно, что Роналду набрал больше 200 миллионов подписчиков на своей странице в Instagram. В истории соцсети это первый подобный прецедент. Больше подписчиков только на страничке самого Instagram.

Также ранее сообщилось, что тысячный матч футболиста проводили в Италии без болельщиков из-за распространения коронавируса. Обычно, когда футболисты выходят из автобуса перед игрой, их встречают фанаты. Однако на этот раз из-за подобных мер игроков встретила тишина. Тем не менее, Роналду не растерялся: он все равно «поздоровался» с невидимыми болельщиками и «дал им пять».