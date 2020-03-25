    25 марта 2020, 18:27

    Роналду объявил об уходе из «Ювентуса»

    Дарья Морозова

    Футболист Криштиану Роналду заявил, что планирует покинуть туринский «Ювентус». Об этом сообщил NEWS.ru со ссылкой на Diario Gol.

    Теперь спортсмена хотят купить французский клуб «Пари Сен-Жермен» и английский «Манчестер Юнайтед». Оба клуба уже сделали ему предложения о сотрудничестве. Интересно, что ранее Роналду уже играл за «Манчестер Юнайтед» — с 2003 по 2009 год. В туринский же клуб он пришел летом 2018 года.

    Ранее стало известно, что Роналду набрал больше 200 миллионов подписчиков на своей странице в Instagram. В истории соцсети это первый подобный прецедент. Больше подписчиков только на страничке самого Instagram.

    Также ранее сообщилось, что тысячный матч футболиста проводили в Италии без болельщиков из-за распространения коронавируса. Обычно, когда футболисты выходят из автобуса перед игрой, их встречают фанаты. Однако на этот раз из-за подобных мер игроков встретила тишина. Тем не менее, Роналду не растерялся: он все равно «поздоровался» с невидимыми болельщиками и «дал им пять».