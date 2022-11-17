Спорт 17 ноября 2022, 09:04 Роналду назвал себя номером один в соцсетях Футболист Роналду объяснил свою популярность в соцсетях харизмой и внешностью РИА «Новости»

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Португальский футболист Криштиану Роналду заявил, что гордится огромным числом подписчиков в соцсетях. По его словам, это доказывает то, что он нравится людям. Спортсмен сравнил себя с аппетитным фруктом, который все хотят попробовать. Об этом он заявил в интервью журналисту Пирсу Моргану, написал ресурс «Чемпионат».

«Я горжусь этим. Это очень много значит для меня. Это значит, что я нравлюсь людям. Почему я номер один? Почему именно я? Иногда спрашиваю себя об этом. Думаю, что хорошая внешность этому тоже помогает. Также я харизматичен. Знаешь, Пирс, я как аппетитный фрукт. Все, как бы это сказать, хотят укусить меня», — заявил Роналду и сравнил себя с клубникой.

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У спортсмена в данный момент в Intagram* 497 миллионов подписчиков. Также в интервью он заявил, что его заставляют уйти из британского клуба «Манчестер Юнайтед». Кроме того, он выступил с критикой тренерского штаба и руководства ФК.

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*Instagram принадлежит американской компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.