Роналду может стать коллегой Месси по «Пари Сен-Жермен»

Криштиану Роналду может присоединиться к Лионелю Месси в клубе «Пари Сен-Жермен». ПСЖ планирует подписать контракт с Роналду летом 2022 года после того, как истечет срок его договора с «Ювентусом». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на AS.

Роналду планируют заменить Килиана Мбаппе. Французский футболист заявил о своем нежелании продолжать работу в клубе. СМИ предположили, что следующей командой Мбаппе может стать мадридский «Реал». Клуб смирился с решением Мбаппе продолжать карьеру в другом клубе и выразили готовность отпустить его после завершения сезона-2021/22. При этом два дня назад клуб подписал соглашение с аргентинским нападающим Лионелем Месси.

Если Роналду согласиться на трансфер в ПСЖ, он будет играть среди таких именитых футболистов, как Лионель Месси, защитник Серхио Рамос (из «Реала»), выигравший со сборной Италии чемпионат Европы голкипер Джанлуиджи Доннарумме (из «Милана») и полузащитник Джорджиньо Вейналдум (из «Ливерпуля»).

Советский и российский футболист Валерий Масалитин заявил, что подобная стратегия может быть рекламным ходом, так как Роналду уже не молод. В этом году футболисту исполнилось 36 лет.

«Все зависит, конечно, от тренера, а игроки разберутся на поле. Но я думаю, что лучшие года Месси и Роналду уже позади, поэтому, скорее всего, если подписание Роналду произойдет, то это будет имиджевый ход, чтобы повысить какой-то интерес, денежного результата добиться. Это будет какой-то бизнес-проект, я думаю, что-то из этой области», — рассказал он.