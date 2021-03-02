Роналду может стать игроком «Интер Майами»

Клуб «Интер Майами» заинтересовался в Криштиану Роналду. Предложить португальскому суперфорварду туринского «Ювентуса» сменить команду планируют летом 2022 года, сообщило ИА Nation News.

Совладельцем клуба «Интер Майами» является небезызвестный футболист Дэвид Бекхэм. Руководство клуба «Интер Майами» планирует пригласить Роналду в состав команды. Летом 2022 года подходит к концу его контракт с «Ювентус».

В этом сезоне португальский футболист показал отличные результаты. На его счету 26 голов и три результативные передачи в 29 матчах. Возможно, именно этим обусловлен интерес «Интер Майами» к игроку.

Ранее Роналду признали лучшим игроком десятилетия в Европе. Второе место занял футболист мадридского «Реала» Серхио Рамос.