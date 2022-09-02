Роналду может перейти в турецкий «Фенербахче» - СМИ

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Армия
04 сентября 2022, 06:01
Российские войска уничтожили десант условного противника на учениях «Восток-2022»
Спецоперация
04 сентября 2022, 05:38
Власти Энергодара показали МАГАТЭ осколки ракет от ударов ВСУ по Запорожской АЭС
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Здоровье
04 сентября 2022, 04:57
Названы продукты для поддержания иммунитета осенью
Мир
04 сентября 2022, 04:56
Мигранты утонули в реке на границе Мексики и США — СМИ
Спецоперация
04 сентября 2022, 04:35
Власти Запорожья заявили о поступающих угрозах учителям Энергодара со стороны Украины
Происшествия
04 сентября 2022, 04:33
Вертолет со спасателями вылетел к Ключевскому вулкану на Камчатке
Мир
04 сентября 2022, 04:16
Трамп назвал Байдена и его окружение «врагами государства»
Мир
04 сентября 2022, 04:04
Тайфун в Японии оставил без электричества более 4 тысяч домов
Общество
04 сентября 2022, 03:54
Ветеринар перечислил самые опасные продукты для кошек и собак