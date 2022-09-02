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Роналду может перейти в турецкий «Фенербахче» - СМИ

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Игрок английского клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перейти в турецкий «Фенербахче». Об этом сообщил сайт “Чемпионат” со ссылкой на источники. 

По некоторым данным, футболист уже достиг соглашения с руководством клуба, сообщили “Аргументы и факты”.

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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг опровергает эту информацию, заявляя, что состав команды останется неизменным до зимы.

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Футбол

Криштиану Роналду

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