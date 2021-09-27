Экс-наставник «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал причину, из-за которой отпустил бомбардира Криштиану Роналду в мадридский «Реал» в 2009 году. Специалиста процитировала «Газета.ru».

«Роналду мечтал о переходе в „Реал“, и я не стал возражать», — признался тренер.

По словам Фергюсона, у него была возможность заменить португальца. «Манчестер Юнайтед» взял Антонио Валенсию, с которым клубу повезло. Фергюсон назвал его великолепным футболистом.