«Роналду быстрее меня»: Усэйн Болт восхитился скоростью футболиста

По его словам, он внимательно следит за карьерой футболиста и не перестает им восхищаться.

«Он всегда на высоте, он много работает и сосредоточен. Сейчас я определенно думаю, что он будет быстрее меня», — заявил он.

Болт напомнил, что после своего ухода из легкой атлетики в 2017 году он увлекся футболом и даже выступал за австралийскую команду Central Coast Mariners, но когда ему предложили подписать контракт, то он отказался.

«Я думаю, что если бы я остался в Европе, то моя спортивная карьера длилась бы дольше, а я был более успешным», — заявил спортсмен.

Усэйн Болт становился олимпийским чемпионом восемь раз, 11 раз он брал золото на чемпионатах мира. В 2017 году он закончил свою карьеру в возрасте 31 года. Его мировой рекорд в забеге на 100 метров по прежнему никто не побил. Он составляет 9,58 секунды.