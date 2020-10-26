Роналдиньо рассказал, что заболел COVID-19. Видео

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо сообщил поклонникам, что заболел коронавирусом и не сможет принять участие в мероприятии AutoTruck.

Об этом спортсмен рассказал на видео, записанном для Radio Itatiaia 25 октября.

«С субботы я был в Белу-Оризонти, приехал на мероприятие компании AutoTruck. По просьбе компании я сделал тест на коронавирус, он оказался положительным», — сообщил Рональдиньо. Он добавил, что болезнь протекает без симптомов.

О том, что нападающий футбольного клуба «Ювентус» и португальской сборной Криштиану Роналду заразился коронавирусом, стало известно 13 октября. Тесты его товарищей по команде дали отрицательный результат.