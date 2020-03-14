Роналдиньо поборется за необычный приз в тюремном футбольном турнире

Откормленный поросенок весом в пуд — такой главный приз заставил известного футболиста Роналдиньо принять участие в футбольном турнире. Чемпионат пройдет в тюрьме.

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо решил участвовать на равных с другими арестантами в тюремном турнире по футболу. На кону главный приз — откормленный 16-килограммовый поросенок, сообщил сайт Sport.es.

Футболист пока окончательно не решил, примет ли участие в соревновании. Если все-таки согласится, перед ним тут же станет другой нелегкий выбор, за какую из команд играть.

Соревнования никак не связаны с пребыванием спортсмена в тюрьме. В руководстве учреждения даже не ждут, что Роналдиньо окажется среди участников турнира.

«Мы будем рады, если он станет одним из зрителей», — заявил комиссар Блас Вера.

Роналдиньо и его брат Роберто прибыли в Парагвай по поддельным паспортам. В ходе обыска в номере отеля полиция обнаружила документы и задержала бразильцев. Это произошло в начале марта. Позже суд оставил бразильцев под стражей в связи с риском побега. Роналдиньо может провести в парагвайской тюрьме внушительный срок — да полугода.