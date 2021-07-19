Роман Широков оценил шансы московского «Спартака» против «Бенфики»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков оценил шансы на победу московского «Спартака» в противостоянии с «Бенфикой» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Об этом сообщил «Чемпионат».

Футболист отметил, что «Спартаку» достался один из самых сложных соперников. Однако он отметил, что московский клуб ранее показал хорошие результаты, передало агентство «Политика сегодня».

«„Монако“ и „Бенфика“ — худшие, и вот один из них нам достался. „Спартак“ оставил хорошее впечатление на предсезонном матче, если будут продолжать прогрессировать — шансы пройти „Бенфику“ хорошие», — отметил Широков.