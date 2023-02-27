Спорт 27 февраля 2023, 16:33 Роман Ротенберг поделился ожиданиями от матча с минским «Динамо»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг в разговоре с РИА «Новости» поделился ожиданиями от предстоящего матча с минским «Динамо» в Кубке Гагарина.

По его словам, команда готова играть с любым соперником, в том числе с тем, который использует канадский стиль.

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«Серьезно готовимся к первому матчу в плей-офф против минского „Динамо“. У соперника сильный тренер, команда играет в канадском стиле», — процитировал RT Ротенберга.

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Тренер добавил, что надеется на спортивную злость своей команды и желание у хоккеистов побеждать.