Роман Ротенберг оценил игру СКА и «Северстали» | 360°

Спорт 14 сентября 2022, 12:44 Поделиться Telegram

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Viber Роман Ротенберг оценил игру СКА и «Северстали»

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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал матч армейцев с «Северсталью», назвав его «важным». Об этом написала газета «Петербургский дневник».

Петербургский СКА в рамках регулярного матча Континентальной хоккейной лиги одержал победу над «Северсталью» со счетом 4:1.

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«Первая выездная игра, поэтому очень серьезно готовились. Ребята — молодцы, несмотря на быстрый пропущенный гол, смогли собраться, добавили, выполнили установку. Есть детали, над которыми нужно работать. У нас следующая важная игра в Ярославле, поэтому сейчас только 10 минут попразднуем важную победу над сильным соперником», — прокомментировал матч Ротенберг.

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Он также добавил, что для СКА матч против череповецкой команды был «хорошим экзаменом».

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