Роман Орещук: «Спартак» даст Соболеву толчок

«„Спартак“ здорово сработал, тихо. Надо отдать должное менеджменту красно-белых», — заметил Орещук.

По его словам, 22-летний форвард здорово начал, продемонстрировав хладнокровную игру. В какой-то момент пришло понимание, что это футболист, который может «высасывать голы из пальца» и по нему начали играть персонально. По мнению специалиста, после того, как к Соболеву начали приставлять футболистов, у него перестало получаться.

«Такая команда, как „Спартак“, я думаю, даст ему толчок», — констатировал Орещук.