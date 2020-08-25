«Рома» предложила «Зениту» купить Пасторе

По данным СМИ, руководство клуба рассчитывает попрощаться со спортсменом до окончания его договора. В предыдущем году «Зенит» уже интересовался Пасторе, но до трансфера дело так и не дошло.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) за оскорбительные кричалки в адрес вратаря ФК «Локомотив» Маринато Гильерме на один матч закрыл фанатскую трибуну «Спартака».