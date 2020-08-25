«Рома» предложила «Зениту» купить Пасторе
Футбольный клуб «Рома» предложил петербургскому «Зениту» приобрести аргентинца Хавьера Пасторе. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Il Messaggero.
По данным СМИ, руководство клуба рассчитывает попрощаться со спортсменом до окончания его договора. В предыдущем году «Зенит» уже интересовался Пасторе, но до трансфера дело так и не дошло.
Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) за оскорбительные кричалки в адрес вратаря ФК «Локомотив» Маринато Гильерме на один матч закрыл фанатскую трибуну «Спартака».