Ролан Гусев прокомментировал отсутствие Джикии и Фернандеса в матче с турками
Бывший футболист российской сборной Ролан Гусев обсудил с RT отсутствие защитников Марио Фернандеса и Георгия Джикии в матче с Турцией.
«Конечно, подобное не может не влиять на команду. Тем более нельзя забывать, что в последних матчах сборной не могли помочь также Алексей Миранчук с Александром Головиным», — напомнил Гусев.
По его словам, они все являются системообразующими игроками и их отсутствие всегда создает проблемы. По мнению Гусева, выйди они на поле, то матч с турками сложился бы иначе.