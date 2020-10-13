Ролан Гусев прокомментировал отсутствие Джикии и Фернандеса в матче с турками

«Конечно, подобное не может не влиять на команду. Тем более нельзя забывать, что в последних матчах сборной не могли помочь также Алексей Миранчук с Александром Головиным», — напомнил Гусев.

По его словам, они все являются системообразующими игроками и их отсутствие всегда создает проблемы. По мнению Гусева, выйди они на поле, то матч с турками сложился бы иначе.