Ролан Гусев оценил возможное возвращение Акинфеева в сборную
Бывший хавбек национальной сборной по футболу Ролан Гусев обсудил с RT возможность возвращения в команду вратаря Игоря Акинфеева.
«Все равно мы будем постоянно говорить о нем как о вратаре России номер 1. И Акинфеев действительно настоящая глыба в хорошем смысле этого слова», — подчеркнул Гусев.
По его словам, присутствие такого человека придает команде уверенности. Он добавил, что заменить Акинфеева в сборной будет очень сложно. А что касается его возвращения в сборную, то это может решать только сам футболист.