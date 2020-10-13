Ролан Гусев оценил возможное возвращение Акинфеева в сборную

«Все равно мы будем постоянно говорить о нем как о вратаре России номер 1. И Акинфеев действительно настоящая глыба в хорошем смысле этого слова», — подчеркнул Гусев.

По его словам, присутствие такого человека придает команде уверенности. Он добавил, что заменить Акинфеева в сборной будет очень сложно. А что касается его возвращения в сборную, то это может решать только сам футболист.