«Ролан Гаррос» пройдет со зрителями в этом году

«Турнира без зрителей точно не будет. Пока нет окончательного решения о количестве зрителей, оно будет принято совместно с государственными органами», — отметил Джудичелли.

Турнир должен был пройти с 18 мая по 7 июня, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен.