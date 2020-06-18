«Ролан Гаррос» пройдет со зрителями в этом году
Бернар Джудичелли, президент Французской федерации тенниса, заявил, что открытый чемпионат страны по теннису — «Роллан Гаррос»-2020 пройдет со зрителями, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщил RT со ссылкой на зарубежное издание.
«Турнира без зрителей точно не будет. Пока нет окончательного решения о количестве зрителей, оно будет принято совместно с государственными органами», — отметил Джудичелли.
Турнир должен был пройти с 18 мая по 7 июня, однако из-за пандемии коронавируса был перенесен.