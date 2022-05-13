«Ролан Гаррос» может пройти без Надаля

Испанский теннисист Рафаэль Надаль может пропустить «Ролан Гаррос» из-за травмы ноги. Об этом сообщила «Политика Сегодня».

Надаль признался, что после матча с Денисом Шаповаловым, который состоялся на турнире в Риме, он испытывает болевые ощущения в области стопы.

«Участие в „Ролан Гаррос“ по-прежнему является целью. Еще есть время», — обозначил теннисист.

Старт открытого чемпионата Франции намечен на 22 мая. Спортсмены из России выступят на нем в нейтральном статусе.