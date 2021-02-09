Рой Джонс появится на турнире «Короли ринга» в России

Титулованный американский боксер Рой Джонс-младший посетит турнир «Короли ринга», который пройдет 20 февраля в российской столице. Об этом сообщил РЕН ТВ.

«Известия» напомнили, что Джонс-младший тренирует бойца из Малави Айзека Чилембу. Он встретится с россиянином Федором Чудиновым в главном поединке «Королей ринга». Отмечается, что Рой Джонс будет находиться в углу своего ученика. Также он посетит пресс-конференцию, которая состоится перед схваткой.