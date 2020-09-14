Рой Джонс-младший: в России я как Джексон или Джордан

«В России я как Майкл Джексон или Майкл Джордан. Машины останавливаются, дети подбегают, пытаясь заглянуть в окно моего автомобиля. Это потрясающе», — поделился спортсмен.

Он добавил, что получение российского гражданства стало для него важным шагом. Боксер заметил, что отношение россиян к нему опровергает постулаты американской пропаганды о том, что США и РФ являются врагами.

«95% россиян знают, откуда я приехал, и что я — американец. И что? Я столкнулся с ненавистью? Но если бы вы послушали американскую пропаганду, то решили бы, что русские вечно хотят нас убить», — обратил внимание Джонс-младший.

В свою очередь другой титулованный спортсмен, ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор попал в очередной скандал. Его задержали на Корсике «за попытку сексуального насилия» над неизвестной женщиной, которая отдыхала вместе с мужем.